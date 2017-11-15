Полиция нашла непутевую мать, бросившую трехлетнего сына на улице в Лобне

Москва, 15 ноября. Правоохранительные органы Подмосковья разыскали мать трехлетнего мальчика, найденного на улице Деповская в Лобне, сообщили в региональном ГУ МВД.

Оперативники разыскали 25-летнюю женщину, чей ребенок был ранее найден в подмосковной Лобне. По данным ГУ МВД Мособласти, мать не подавала заявления о пропаже сына. Ведется проверка по данному делу. Местные жители утверждают, что мать плохо заботилась о малыше. Попавший в больницу ребенок вероятно был голодный — он съел все, что ему дали, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».