Пьяный мужчина угнал вездеход отряда «Лиза Алерт» в Московской области

Москва, 15 ноября. Пьяный мужчина угнал вездеход поискового отряда «Лиза Алерт» в Пушкинском районе Подмосковья.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в настоящее время в пансионате Левково проходит обучение добровольцев отряда «Лиза Алерт» со всей России. Внимание нетрезвого местного жителя привлек вездеход-амфибия «Шерп», который используется для поиска потерявшихся в лесах. Мужчина решил покататься, но не справился с управлением и, наехав на препятствие, застрял.

С места происшествия хулиган скрылся, но был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Вездеход был обнаружен силами отряда «Лиза Алерт» в населенном пункте Комягино.

Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» — некоммерческое объединение, занимающееся поиском пропавших детей.