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Пьяный мужчина угнал вездеход отряда «Лиза Алерт» в Московской области
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    Пьяный мужчина угнал вездеход отряда «Лиза Алерт» в Московской области

    12:39  15 Ноября 2017
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    Пьяный мужчина угнал вездеход отряда «Лиза Алерт» в Московской области

    Москва, 15 ноября. Пьяный мужчина угнал вездеход поискового отряда «Лиза Алерт» в Пушкинском районе Подмосковья.

     Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в настоящее время в пансионате Левково проходит обучение добровольцев отряда «Лиза Алерт» со всей России. Внимание нетрезвого местного жителя привлек вездеход-амфибия «Шерп», который используется для поиска потерявшихся в лесах. Мужчина решил покататься, но не справился с управлением и, наехав на препятствие, застрял. 

    С места происшествия хулиган скрылся, но был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Вездеход был обнаружен силами отряда «Лиза Алерт» в населенном пункте Комягино. 

    Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт» — некоммерческое объединение, занимающееся поиском пропавших детей.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #угон #лиза алерт #хулиганство
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