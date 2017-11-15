Столичные магазины проверят на контрафактный алкоголь перед Новым годом

Москва, 15 ноября. Полицейские, сотрудники Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и Департамента торговли Москвы проведут проверку столичных магазинов на наличие контрафактного алкоголя накануне новогодних праздников.

Рейды проведут в точках, где были зафиксированы нарушения в предыдущие годы. В ходе проверок также обратят внимание на магазины, жалобы на которые поступают от граждан.

Первые рейды пройдут в Восточном административном округе и Троицком и Новомосковском административных округах, откуда таких жалоб поступило больше всего, пишет «Вечерняя Москва». Затем специалисты отправятся с проверками в другие административные округа Москвы.

Летом текущего года штрафы за нелегальную розничную продажу спиртных напитков для индивидуальных предпринимателей увеличили. За незаконную реализацию пива им теперь придется заплатить от 30 до 50 тысяч рублей, более крепких напитков – от 100 до 200 тысяч рублей.

Также ранее сообщалось о возможности принятия законопроекта, согласно которому защитить россиян от контрафактного алкоголя предлагалось путем ввода специальных маркировок для бутылок.