Комиссия проверит диспетчеров «Внуково» после инцидента с самолетом «ЮТэйр»

Москва, 15 ноября. Назначена комиссия под председательством госинспектора по расследованию авиационного инцидента с участием самолета компании «ЮТэйр» в московском аэропорту «Внуково», сообщили источники Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось, что 11 ноября при заходе на посадку «Боинг-737» авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Москва-Грозный, при заходе на посадку ушел в сваливание (по сути тот же штопор) и, чтобы избежать катастрофы, командир борта принял решение добавить скорость и уйти на второй круг. Однако, как стало известно от источника в комиссии, «ЮТэйр» отрицается вину пилотов, более того, утверждает, что командир экипажа принял правильное решение и действовал грамотно.

«ЮТэйр» предоставил расшифровку показателей, согласно которым никакого «сваливания» не было, а пилоты намеренно теряли высоту, так как диспетчер «Внуково» подвел их слишком высоко. Авиакомпания уже отправила запрос в диспетчерский центр с просьбой пояснить — какое было допущено нарушение.

Однако ответа на данный момент не получено, поскольку сейчас по данному делу, в том числе и с диспетчерами, работают члены созданной комиссии. Представители «ЮТэйр» утверждают, что именно диспетчер виноват в инциденте, так как подвел самолет слишком высоко для выполнения безопасной посадки.

Сам уход на второй круг на данный момент считается правильным решением, поскольку именно такие рекомендации даются в инструкциях по управлению «Боингами» в случае нестабилизированного захода на посадку.