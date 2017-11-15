Около 1,5 тысяч фонарей установили к ЧМ-2018 в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Около 1,5 тысяч фонарей установили и модернизировали к проведению ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Как стало известно, новые светильники будут освещать маршруты движения команд-участниц. Фонари установили на маршрутах протяженностью 30 км, добавил Леонид Неганов.

«В общей сложности вдоль маршрутов движения команд-участниц мундиаля построено и модернизировано порядка полутора тысяч светильников», — заявил министр энергетики Московской области.

По информации телеканала «360», в данном случае речь идет о семи муниципальных образованиях — Химках, Лобне, Бронницах, Домодедове, городских поселениях Кратово и Дедовске, а также селе Букаревское.