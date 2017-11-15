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Около 1,5 тысяч фонарей установили к ЧМ-2018 в Подмосковье
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    Около 1,5 тысяч фонарей установили к ЧМ-2018 в Подмосковье

    11:12  15 Ноября 2017
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    Около 1,5 тысяч фонарей установили к ЧМ-2018 в Подмосковье

    Москва, 15 ноября. Около 1,5 тысяч фонарей установили и модернизировали к проведению ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

    Как стало известно, новые светильники будут освещать маршруты движения команд-участниц. Фонари установили на маршрутах протяженностью 30 км, добавил Леонид Неганов.

    «В общей сложности вдоль маршрутов движения команд-участниц мундиаля построено и модернизировано порядка полутора тысяч светильников», — заявил министр энергетики Московской области.

    По информации телеканала «360», в данном случае речь идет о семи муниципальных образованиях — Химках, Лобне, Бронницах, Домодедове, городских поселениях Кратово и Дедовске, а также селе Букаревское.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #чм-2018 #фонарь
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