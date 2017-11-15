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Вооруженные грабители отобрали $110 тысяч у посетителя кафе в центре Москвы
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    Вооруженные грабители отобрали $110 тысяч у посетителя кафе в центре Москвы

    11:32  15 Ноября 2017
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    Вооруженные грабители отобрали $110 тысяч у посетителя кафе в центре Москвы

    Москва, 15 ноября. В кафе «Му‐Му» на Новослободской улице в Москве трое злоумышленников ограбили посетителя на 110 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле Infiniti. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу, инцидент произошел накануне утром.

    Как стало известно, трое грабителей зашли в помещение кафе, несколько раз выстрелили вверх из травматического оружия, после чего применили к посетителю электрошокер, забрали у него портфель с деньгами, а затем скрылись.

    Сетевое издание «360» сообщает, что пострадавший пытался остановить грабителей и начал стрелять в стекла их автомобиля из травматического пистолета. При этом он случайно зацепил проходящего мимо человека.

    Спустя полтора часа после случившегося правоохранители нашли иномарку сожженной  в районе дома № 105 на улице Октябрьской. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

    Напомним, ранее сообщалось, что труп предпринимателя с огнестрельным ранением головы нашли в его квартире в Петербурге.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #ограбление
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