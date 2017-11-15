Полураздетого ребенка подбросили к дверям управляющей компании в Подмосковье
Москва, 15 ноября. Маленького ребенка подбросили к дверям управляющей компании в подмосковном городе Лобня. Ребенка без верхней одежды обнаружили на улице Деповская прохожие.
На вид ребенку около трех лет. Местные жители начали поиски родителей мальчика своим силами. Как сообщили в городской администрации, мальчик находится в больнице. Подробности случившегося устанавливаются.
«Самочувствие ребенка нормальное, наблюдается небольшое переохлаждение. Родители ребенка пока не найдены», – сообщили в пресс-службе администрации Лобни интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
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