Полураздетого ребенка подбросили к дверям управляющей компании в Подмосковье

Москва, 15 ноября. Маленького ребенка подбросили к дверям управляющей компании в подмосковном городе Лобня. Ребенка без верхней одежды обнаружили на улице Деповская прохожие.

На вид ребенку около трех лет. Местные жители начали поиски родителей мальчика своим силами. Как сообщили в городской администрации, мальчик находится в больнице. Подробности случившегося устанавливаются.