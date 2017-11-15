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Общество
Детские стихи напечатали на проездных билетах метро Москвы
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    Детские стихи напечатали на проездных билетах метро Москвы

    9:32  15 Ноября 2017
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    Детские стихи напечатали на проездных билетах метро Москвы

    Москва, 15 ноября. В кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый» с дизайном, посвященным конкурсу детского рисунка и четверостишия «Город в движении».

    На оборотной стороне помещен логотип конкурса «Город в движении». На лицевой стороне билета напечатано четверостишие, а также имя и возраст автора. Общий тираж транспортных карт со стихотворениями составил 1 млн экземпляров. Всего на билетах появились работы пяти авторов.

    Конкурс был организован Департаментом транспорта совместно с оператором Wi-Fi в столичном метрополитене и проходил с 5 по 12 октября. В нем участвовали дети до 14 лет. Участникам предлагалось нарисовать свое путешествие в метро, на МЦК и другом общественном транспорте и описать поездку в коротком стихотворении, сообщает интернет-портал «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее московский метрополитен сообщил о полной готовности к зиме

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #метро
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