Детские стихи напечатали на проездных билетах метро Москвы

Москва, 15 ноября. В кассах Московского метрополитена появились тематические билеты «Единый» с дизайном, посвященным конкурсу детского рисунка и четверостишия «Город в движении».

На оборотной стороне помещен логотип конкурса «Город в движении». На лицевой стороне билета напечатано четверостишие, а также имя и возраст автора. Общий тираж транспортных карт со стихотворениями составил 1 млн экземпляров. Всего на билетах появились работы пяти авторов.

Конкурс был организован Департаментом транспорта совместно с оператором Wi-Fi в столичном метрополитене и проходил с 5 по 12 октября. В нем участвовали дети до 14 лет. Участникам предлагалось нарисовать свое путешествие в метро, на МЦК и другом общественном транспорте и описать поездку в коротком стихотворении, сообщает интернет-портал «Вечерняя Москва».

Напомним, ранее московский метрополитен сообщил о полной готовности к зиме.