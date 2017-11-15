Пожар на складе в Новой Москве потушен
Москва, 15 ноября. Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новой Москве.
Как пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на данные МЧС Москвы, возгорание произошло в поселке Толстопальцево. В Новой Москве загорелся склад. Огонь охватил 150 квадратных метров.
Была проведена экстренная эвакуация.
Как рассказали в экстренных службах города, погибших и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что технический объект Службы внешней разведки России загорелся в Москве.
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