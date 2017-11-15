Пожар на складе в Новой Москве потушен

Москва, 15 ноября. Сотрудники МЧС потушили пожар на складе в Новой Москве.

Как пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на данные МЧС Москвы, возгорание произошло в поселке Толстопальцево. В Новой Москве загорелся склад. Огонь охватил 150 квадратных метров.

Была проведена экстренная эвакуация.

Как рассказали в экстренных службах города, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что технический объект Службы внешней разведки России загорелся в Москве.