Среднемесячная зарплата москвичей превысила 90 тыс. рублей

Москва, 15 ноября. Средняя месячная заработная плата в Москве за первые восемь месяцев 2017 года поднялась на 8,5% и составила 91,8 тысяч рублей.

Такие данные опубликовал в ноябре Мосгорстат, изучив статистику зарплат работников учреждений, компаний и предприятий всех форм собственности, за исключением субъектов малого предпринимательства.

Согласно результатам, больше всего зарабатывают в Москве работники нефтяной отрасли (около 518 тысяч в месяц), сотрудники предприятий по производству цемента и гипса (245 тысяч) и рекламный компаний (180 тысяч). Самые низкие доходы были зафиксированы в сфере гостеприимства и общественного питания (45 тысяч), легкой промышленности (60 тысяч) и в здравоохранении и образовании (68 тысяч).

При этом минимальный продуктовый набор в Москве за месяц стоит около четырех с половиной тысяч рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали увеличение спроса россиян на зарубежную продукцию в связи с улучшением материального положения.