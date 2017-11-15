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Среднемесячная зарплата москвичей превысила 90 тыс. рублей
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    Среднемесячная зарплата москвичей превысила 90 тыс. рублей

    7:33  15 Ноября 2017
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    Среднемесячная зарплата москвичей превысила 90 тыс. рублей

    Москва, 15 ноября. Средняя месячная заработная плата в Москве за первые восемь месяцев 2017 года поднялась на 8,5% и составила 91,8 тысяч рублей.

    Такие данные опубликовал в ноябре Мосгорстат, изучив статистику зарплат работников учреждений, компаний и предприятий всех форм собственности, за исключением субъектов малого предпринимательства.

    Согласно результатам, больше всего зарабатывают в Москве работники нефтяной отрасли (около 518 тысяч в месяц), сотрудники предприятий по производству цемента и гипса (245 тысяч) и рекламный компаний (180 тысяч). Самые низкие доходы были зафиксированы в сфере гостеприимства и общественного питания (45 тысяч), легкой промышленности (60 тысяч) и в здравоохранении и образовании (68 тысяч).

    При этом минимальный продуктовый набор в Москве за месяц стоит около четырех с половиной тысяч рублей. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

    Напомним, ранее эксперты прогнозировали увеличение спроса россиян на зарубежную продукцию в связи с улучшением материального положения.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #зарплата #деньги #доход
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