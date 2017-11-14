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В Москве стало на две трети больше жителей, которые занимаются спортом
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    В Москве стало на две трети больше жителей, которые занимаются спортом

    22:10  14 Ноября 2017
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    В Москве стало на две трети больше жителей, которые занимаются спортом

    Москва, 14 ноября. За последние семь лет число жителей российской столицы, которые занимаются спортом, выросло на две трети. Такими данными во вторник поделился заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

    По словам чиновника, власти Москвы активно занимаются развитием спортивной инфраструктуры.

    «Мы создаем спортивную инфраструктуру не только для спорта высших достижений, но и для всего города, для наших жителей, которые смогут заниматься любыми видами спорта в пешей доступности и от дома, и от работы», — цитирует слова Хуснуллина издание «Вечерняя Москва».

    Напомним, ранее стало известно том, что мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о завершении работ по благоустройству исторического центра города.

    Автор: Алексей Громов
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