Почти 700 дворов Подмосковья будут благоустроены в 2018 году

Москва, 14 ноября. Жители Московской области выбрали 673 двора для благоустройства в 2018 году. Об этом сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

По его словам, дворы, в которых будут проведены работы по благоустройству, были выбраны народным голосованием.

«С помощью голосования на портале «Добродел» жители проголосовали за включение в план комплексного благоустройства дворовых территорий в 2018 году 3,96 тысячи дворов. 673 двора, набравшие наибольшее число голосов, включены в программу 2018 года», — приводит слова Хромушина издание «Подмосковье сегодня».

Отмечается, что 983 жителя области вызвались оказать финансовую поддержку программе по благоустройству дворов, еще 11 тысяч готовы лично участвовать в благоустройстве.

Напомним, что ранее руководитель регионального МинЖКХ доложил, что план по благоустройству дворовых территорий в Подмосковье на 2017 год выполнен на 90%.