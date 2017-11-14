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Почти 700 дворов Подмосковья будут благоустроены в 2018 году
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    Почти 700 дворов Подмосковья будут благоустроены в 2018 году

    21:14  14 Ноября 2017
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    Почти 700 дворов Подмосковья будут благоустроены в 2018 году

    Москва, 14 ноября. Жители Московской области выбрали 673 двора для благоустройства в 2018 году. Об этом сообщает министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

    По его словам, дворы, в которых будут проведены работы по благоустройству, были выбраны народным голосованием.

    «С помощью голосования на портале «Добродел» жители проголосовали за включение в план комплексного благоустройства дворовых территорий в 2018 году 3,96 тысячи дворов. 673 двора, набравшие наибольшее число голосов, включены в программу 2018 года», — приводит слова Хромушина издание «Подмосковье сегодня».

    Отмечается, что 983 жителя области вызвались оказать финансовую поддержку программе по благоустройству дворов, еще 11 тысяч готовы лично участвовать в благоустройстве.

    Напомним, что ранее руководитель регионального МинЖКХ доложил, что план по благоустройству дворовых территорий в Подмосковье на 2017 год выполнен на 90%.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #подмосковье #благоустройство #дворы #хромушкин
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