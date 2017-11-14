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Житель Подмосковья зарезал жену и дочь в ходе ссоры
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    Житель Подмосковья зарезал жену и дочь в ходе ссоры

    16:56  14 Ноября 2017
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    Житель Подмосковья зарезал жену и дочь в ходе ссоры

    Орехово-Зуево, 14 ноября. Житель подмосковного Орехово-Зуево убил свою жену и дочь в ходе бытового конфликта. Тела 59-летней и 26-летней женщин с колото-резанными ранами были обнаружены в одной из квартир на улице Пушкина в Орехово-Зуево.

    Подозреваемым оказался гражданин Грузии, который проживал вместе с убитыми.  В настоящее время он задержан полицией. Как сообщает источник Телеканала 360 в правоохранительных органах, преступление было совершено в разгаре ссоры. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Другие подробности трагедии не уточняются.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #убийство #подмосковье #дочь #жена
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