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Общество
Банду квартирных воров задержали в Подмосковье
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    Банду квартирных воров задержали в Подмосковье

    15:29  14 Ноября 2017
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    Банду квартирных воров задержали в Подмосковье

    Москва, 14 ноября. Организованную преступную группу, совершившую ряд дерзких краж более чем на три миллиона рублей, арестовали в Подмосковье. Об этом информирует пресс-служба регионального отделения МВД России.

    Отмечается, что злоумышленники — трое мужчин и одна женщина в возрасте от тридцати двух до сорока лет — влезали в квартиры через окна и выносили из домов потерпевших все подряд. Добычей преступников чаще всего становились наличные деньги, украшения, бытовая техника и электроника. Также на счету преступной группы и один угнанный автомобиль, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Преступники орудовали в Балашихе, Электростали, а также на территории Ленинского и Ногинского районов Московской области. Всего на счету банды семь краж. 

    По месту проживания воров были найдены похищенные вещи, которые участники банды еще не успели продать. Членам банды грозит до десяти лет тюрьмы.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #кража #московская область #банда #воры
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