Мать, дававшую ребенку фаллоимитатор вместо соски, лишили родительских прав
Москва, 14 ноября. Мать, которая использовала фаллоимитатор вместо соски для ребенка, лишили родительских прав.
Инцидент произошел в апреле. Скандал разыгрался после того, как пользователи социальных сетей заметили фотографии в Instagram жительницы российской столицы. На снимках молодая мама держала фаллоимитатор с надетым на него презервативом рядом с лицом младенца.
Юзеров возмутило подобное поведение — они потребовали лишить женщину родительских прав, поскольку подобное обращение с ребенком просто недопустимо. После публикации скандальной истории в СМИ представители СК начали проводить проверку.
Сама мать объяснила свое поведение тем, что у малыша режутся зубы.
«Я не считаю, что это нормально, но понимаете, в чем дело: у ребенка режутся зубы», — цитирует россиянку телеканал РЕН ТВ.