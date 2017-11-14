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Общество
Мать, дававшую ребенку фаллоимитатор вместо соски, лишили родительских прав
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    Мать, дававшую ребенку фаллоимитатор вместо соски, лишили родительских прав

    15:03  14 Ноября 2017
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    Мать, дававшую ребенку фаллоимитатор вместо соски, лишили родительских прав

    Москва, 14 ноября. Мать, которая использовала фаллоимитатор вместо соски для ребенка, лишили родительских прав.

    Инцидент произошел в апреле. Скандал разыгрался после того, как пользователи социальных сетей заметили фотографии в Instagram жительницы российской столицы. На снимках молодая мама держала фаллоимитатор с надетым на него презервативом рядом с лицом младенца.

    Юзеров возмутило подобное поведение — они потребовали лишить женщину родительских прав, поскольку подобное обращение с ребенком просто недопустимо. После публикации скандальной истории в СМИ представители СК начали проводить проверку.

    Сама мать объяснила свое поведение тем, что у малыша режутся зубы.

    «Я не считаю, что это нормально, но понимаете, в чем дело: у ребенка режутся зубы», — цитирует россиянку телеканал РЕН ТВ.

    Автор: Дима Оленин
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