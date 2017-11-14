Мать, дававшую ребенку фаллоимитатор вместо соски, лишили родительских прав

Москва, 14 ноября. Мать, которая использовала фаллоимитатор вместо соски для ребенка, лишили родительских прав.

Инцидент произошел в апреле. Скандал разыгрался после того, как пользователи социальных сетей заметили фотографии в Instagram жительницы российской столицы. На снимках молодая мама держала фаллоимитатор с надетым на него презервативом рядом с лицом младенца.

Юзеров возмутило подобное поведение — они потребовали лишить женщину родительских прав, поскольку подобное обращение с ребенком просто недопустимо. После публикации скандальной истории в СМИ представители СК начали проводить проверку.

Сама мать объяснила свое поведение тем, что у малыша режутся зубы.