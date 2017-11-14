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Москвичи отмучились: Собянин сообщил о завершении благоустройства центра столицы
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    Москвичи отмучились: Собянин сообщил о завершении благоустройства центра столицы

    14:00  14 Ноября 2017  /обновлено: 14:01  14 Ноября 2017
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    Москвичи отмучились: Собянин сообщил о завершении благоустройства центра столицы

    Москва, 14 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства исторического центра столицы. В текущем году благоустроено 119 улиц и площадей, подвел градоначальник итоги кампании по благоустройству.

    «Москвичи отмучились после летних работ. Основные работы завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь», — заявил Собянин на заседании президиума правительства в мэрии.

    Собянин также отметил, что воссозданы и реконструированы сотни парковых территорий, большинство которых расположены в спальных районах Москвы. Отдельно градоначальник отметил создание парка «Зарядье», уникального общественного пространства в центре Москвы. Также в 2017 году уже благоустроено почти 3,5 тысячи московских дворов, уточняет «Аргументы и факты».

    В настоящие время идет активное озеленение улиц — до конца текущего года, по словам Собянина, будет высажено более пяти тысяч деревьев.

    Автор: Федор Веснин
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    #москва #благоустройство #улицы #площади
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