Москвичи отмучились: Собянин сообщил о завершении благоустройства центра столицы

Москва, 14 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении благоустройства исторического центра столицы. В текущем году благоустроено 119 улиц и площадей, подвел градоначальник итоги кампании по благоустройству.

«Москвичи отмучились после летних работ. Основные работы завершены, реконструированы знаковые объекты, такие как Кремлевское, Бульварное и Садовое кольцо, площадь у Белорусского вокзала, Старая и Новая площади, Славянская площадь», — заявил Собянин на заседании президиума правительства в мэрии.

Собянин также отметил, что воссозданы и реконструированы сотни парковых территорий, большинство которых расположены в спальных районах Москвы. Отдельно градоначальник отметил создание парка «Зарядье», уникального общественного пространства в центре Москвы. Также в 2017 году уже благоустроено почти 3,5 тысячи московских дворов, уточняет «Аргументы и факты».

В настоящие время идет активное озеленение улиц — до конца текущего года, по словам Собянина, будет высажено более пяти тысяч деревьев.