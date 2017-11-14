В Москве задержали пятерых экстремистов из группировки «Таблиги Джамаат»

Москва, 14 ноября. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении участников экстремистской ячейки, которые пытались распространять идеи запрещенного в России Международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат».

Как стало известно ФАН, пятеро подозреваемых, придерживаясь радикальных исламистских взглядов, а именно идеологии джихадистов ваххабистского салафитского толка, исповедуемой всеми террористами, вступили в Международное религиозное объединение (МРО) «Таблиги Джамаат», в отношении которого Верховным судом РФ 07.05.2009 г. принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Указанные лица полностью разделяя цели указанного МРО, достоверно зная о запрете его деятельности на территории РФ, однако действуя в целях продолжения его деятельности, создали московскую ячейку МРО «Таблиги Джамаат». В период с 22 апреля по 24 июня в арендуемой квартире они проводили занятия, на которых изучали и разъясняли произведения основателей и идеологов «Таблиги Джамаат».

В настоящее время указанные граждане задержаны.