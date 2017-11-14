Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Подмосковье

Москва, 14 ноября. В подмосковном Королеве 13 ноября собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку, тело погибшей было найдено возле дачных домов в поселке Первомайский, говорится в сообщении регионального ГСУ СК.

Накануне в Мособласти пожилая женщина погибла после нападения собак. Инцидент произошел в Королеве, когда правоохранительные органы обнаружили тело 75-летней женщины. По факту гибели пенсионерки возбудили уголовное дело. Оперативные проводят следственные мероприятия, пишет «РИАМО».