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Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Подмосковье
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    Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Подмосковье

    12:55  14 Ноября 2017
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    Собаки насмерть загрызли пенсионерку в Подмосковье

    Москва, 14 ноября. В подмосковном Королеве 13 ноября собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку, тело погибшей было найдено возле дачных домов в поселке Первомайский, говорится в сообщении регионального ГСУ СК. 

    Накануне в Мособласти пожилая женщина погибла после нападения собак. Инцидент произошел в Королеве, когда правоохранительные органы обнаружили тело 75-летней женщины. По факту гибели пенсионерки возбудили уголовное дело. Оперативные проводят следственные мероприятия, пишет «РИАМО»

    Автор: Ирина Селезнева
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