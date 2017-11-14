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Происшествия
Водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок
Происшествия
Водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок
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    Водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок

    12:46  14 Ноября 2017
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    Водитель на гиротабуретке шокировал жителей Химок

    Москва, 14 ноября. В Химках появился инженер-любитель, который рассекает по местным дорогам на транспортном средстве, сделанном из табурета и гироскутера. Мужчина уже успел вызвать огромное количество жалоб со стороны автомобилистов.

    «Я подумала, что инвалид. Из-за этого чудика я чуть в аварию не попала! Он ехал четко посередине правой полосы и хоть бы хны. Все объезжали и матерились», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» местную жительницу Татьяну.

    В Химках все хотят избавиться от надоедливого и шумного участника дорожного движения. Однако автоэксперты считают, что сделать это будет не просто.

     

    Участковый может привлечь мужчину к административной ответственности за хулиганство. Однако местным жителям нужно доказать, что он действительно мешает проезду. В качестве доказательной базы подойдет видео. Сотрудники ГИБДД не могут привлечь его к ответственности, поскольку гироскутер не является транспортным средством.

     

    Автор: Дима Оленин
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    #дороги #химки
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