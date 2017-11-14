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Эйфелева башня и Собор Парижской Богоматери появятся на Поклонной горе в Москве
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    Эйфелева башня и Собор Парижской Богоматери появятся на Поклонной горе в Москве

    12:37  14 Ноября 2017
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    Эйфелева башня и Собор Парижской Богоматери появятся на Поклонной горе в Москве

    Москва, 14 ноября. Уже в декабре на Поклонной горе в Москве установят ледяные копии многих мировых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня, Биг-Бен и Собор Парижской Богоматери. Фестиваль ледяных скульптур будет посвящен странам, сборные которых будут участвовать в Чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России в 2018 году.

    Скульптуры будут построены не из обычного льда — чистейший природный лед привезут для них из Байкала и озер Екатеринбурга и Архангельска. 

    «Всего на выставке представят символы 32 стран, чьи команды приедут в Россию летом следующего года на чемпионат мира по футболу 2018 года», — передает Официальный сайт мэра Москвы слова организатора проекта Александра Ковтунца. При этом сами скульптуры разделят на восемь экспозиций, в зависимости от группы, в которую попала сборная той или иной страны.

    Центральная часть площадки, на которой будут размещены ледовые скульптуры, будет занята ледяной копией стены московского Кремля, с которой можно будет скатиться по по восьми ледяным горкам длиной до 30 метров.

    Автор: Валентин Меликов
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