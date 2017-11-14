Эйфелева башня и Собор Парижской Богоматери появятся на Поклонной горе в Москве

Москва, 14 ноября. Уже в декабре на Поклонной горе в Москве установят ледяные копии многих мировых достопримечательностей, таких как Эйфелева башня, Биг-Бен и Собор Парижской Богоматери. Фестиваль ледяных скульптур будет посвящен странам, сборные которых будут участвовать в Чемпионате мира по футболу, который будет проходить в России в 2018 году.

Скульптуры будут построены не из обычного льда — чистейший природный лед привезут для них из Байкала и озер Екатеринбурга и Архангельска.

«Всего на выставке представят символы 32 стран, чьи команды приедут в Россию летом следующего года на чемпионат мира по футболу 2018 года», — передает Официальный сайт мэра Москвы слова организатора проекта Александра Ковтунца. При этом сами скульптуры разделят на восемь экспозиций, в зависимости от группы, в которую попала сборная той или иной страны.

Центральная часть площадки, на которой будут размещены ледовые скульптуры, будет занята ледяной копией стены московского Кремля, с которой можно будет скатиться по по восьми ледяным горкам длиной до 30 метров.