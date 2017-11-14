В Московской области проходит уникальный дорожный эксперимент

Москва, 14 ноября. В Подмосковье в этом году прошел уникальный эксперимент, в рамках которого граждане самостоятельно выбирали дороги, которые нужно отремонтировать.

Как рассказал министр транспорта дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, дороги можно было выбирать через портал «Добродел». Благодаря голосованию была отремонтирована 91 дорога, общей протяженностью 380 км, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Министр добавил, что в 2017 году к ремонту было запланировано на 45% дорог больше, чем в прошлом году: всего 2200 дорог протяженностью более трех тысяч км.

До 25 ноября на «Доброделе» продолжается голосование по включению дорог в план ремонта на 2018 год.