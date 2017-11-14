Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: Россия дважды предлагала США совместную операцию против ИГ на берегу Евфрата
Общество
В Московской области проходит уникальный дорожный эксперимент
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Московской области проходит уникальный дорожный эксперимент

    12:04  14 Ноября 2017
    135

    В Московской области проходит уникальный дорожный эксперимент

    Москва, 14 ноября. В Подмосковье в этом году прошел уникальный эксперимент, в рамках которого граждане самостоятельно выбирали дороги, которые нужно отремонтировать.

    Как рассказал министр транспорта дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, дороги можно было выбирать через портал «Добродел». Благодаря голосованию была отремонтирована 91 дорога, общей протяженностью 380 км, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Министр добавил, что в 2017 году к ремонту было запланировано на 45% дорог больше, чем в прошлом году: всего 2200 дорог протяженностью более трех тысяч км. 

    До 25 ноября на «Доброделе» продолжается голосование по включению дорог в план ремонта на 2018 год.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #подмосковье #дороги #ремонт дорог
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        30
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        666
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1266
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        712