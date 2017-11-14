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Пассажир московского метро погиб на станции «Речной вокзал»
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    Пассажир московского метро погиб на станции «Речной вокзал»

    11:35  14 Ноября 2017
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    Пассажир московского метро погиб на станции «Речной вокзал»

    Москва, 14 ноября. Пассажир московского метро погиб на станции «Речной вокзал», упав под поезд. О трагедии на Замоскворецкой линии сообщил в соцсетях один из очевидцев ЧП.

    О гибели мужчины написали и другие свидетели. «Сегодня зашел в метро, а там кто-то упал под поезд. Какой кошмар…» — написал один из подписчиков. 

    Информацию о происшествии подтвердили в УВД на Московском метрополитене. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло сегодня примерно в 07.53 мск. Его личность установлена. Им оказался 51-летний уроженец Московской области. Он упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд.

    Сотрудники подземки оперативно отключили напряжение, полицейские вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть пассажира, рассказал руководитель пресс-службы Алексей Мышляев в комментарии «Ридусу».

    Причиной смерти, по предварительным данным, стала поездная травма, несовместимая с жизнью. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #москва #метро #смерть #пассажир
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