Москва, 14 ноября. Пассажир московского метро погиб на станции «Речной вокзал», упав под поезд. О трагедии на Замоскворецкой линии сообщил в соцсетях один из очевидцев ЧП.

О гибели мужчины написали и другие свидетели. «Сегодня зашел в метро, а там кто-то упал под поезд. Какой кошмар…» — написал один из подписчиков.

Информацию о происшествии подтвердили в УВД на Московском метрополитене. В ведомстве уточнили, что ЧП произошло сегодня примерно в 07.53 мск. Его личность установлена. Им оказался 51-летний уроженец Московской области. Он упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд.

Сотрудники подземки оперативно отключили напряжение, полицейские вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть пассажира, рассказал руководитель пресс-службы Алексей Мышляев в комментарии «Ридусу».

Причиной смерти, по предварительным данным, стала поездная травма, несовместимая с жизнью.

