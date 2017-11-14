«Ласточки» на МЦК перевезли 120 млн пассажиров с момента открытия движения

Москва, 14 ноября. С момента открытия движения на Московском центральном кольце (МЦК) в прошлом году «Ласточки» перевезли уже 120 миллионов пассажиров. Об этом столичный метрополитен сообщил на своей странице в Twitter.

#МЦК с момента запуска перевезло 120 млн пассажиров! Из них 93 млн — только за этот год. Станция с наибольшим пассажиропотоком: Площадь Гагарина — 9,1 млн пассажиров с начала этого года — Мосметро (@MoscowMetro) November 14, 2017

Отмечается, что самой популярной у москвичей станцией подземки является Площадь Гагарина — только в этом году ей воспользовались более девяти миллионов пассажиров.

Совсем недавно, 9 ноября 2017 года, «Ласточки» МЦК перевезли рекордное число пассажиров за один день – более 431 тысячи человек, напоминает «Вечерняя Москва».

Движение на Московском центральном кольце, как уточняет «Риамо», было открыто 10 сентября 2016 года.

Отметим, в составе МЦК, линии железнодорожного пассажирского транспорта Москвы, интегрированного с метро по системе оплаты проезда и пересадкам, действует 31 платформа. Пассажиров перевозят современные поезда ЭС2Г «Ласточки».