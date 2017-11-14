Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Выставка фотографий дикой природы открылась в Воронеже
Происшествия
Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки

    11:03  14 Ноября 2017
    36

    Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки

    Москва, 14 ноября. Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

    Ужасная находка была сделана в районе Коломны. Из Москвы-реки вытащили тело мертвой девушки. Ноги погибшей были связаны.

    На данный момент правоохранительным органам не удалось установить ни личность, ни возраст девушки. Следователи продолжают выяснять подробности этой трагедии.

    Отмечается, что на девушке были черные брюки и зеленая толстовка. Предполагается, что погибшей было около 18-20 лет.

    Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки

    Ранее сообщалось, что в Хакасии малолетний мальчик в возрасте 1 года 5 месяцев умер после побоев, которые ему нанес сожитель матери.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #труп #москва-река #девушка #ноги
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        104
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        466
        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        Посол РФ в США высоко оценил одобренный Путиным и Трампом документ по Сирии

        3:38   14 Ноября 2017
        680
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        333