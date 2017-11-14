Москва, 14 ноября. Тело девушки со связанными ногами выловили из Москвы-реки, сообщили источники в правоохранительных органах столицы.

Ужасная находка была сделана в районе Коломны. Из Москвы-реки вытащили тело мертвой девушки. Ноги погибшей были связаны.

На данный момент правоохранительным органам не удалось установить ни личность, ни возраст девушки. Следователи продолжают выяснять подробности этой трагедии.

Отмечается, что на девушке были черные брюки и зеленая толстовка. Предполагается, что погибшей было около 18-20 лет.

Ранее сообщалось, что в Хакасии малолетний мальчик в возрасте 1 года 5 месяцев умер после побоев, которые ему нанес сожитель матери.