Автомобилисты стоят в семибалльных пробках из-за снега в Москве

Москва, 14 ноября. В столице России снегопад значительно осложнил движение транспорта и привел к 7-балльным пробкам на дорогах, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Эксперты полагают, что ситуация в ближайшие часы будет ухудшаться.

Загруженность московских трасс оценивается в 7 баллов. Автомобили стоят в пробках на некоторых участках внутренней и внешней стороны МКАД, передает «Подмосковье 360». Пробки отмечаются на Ленинградском и Ярославском шоссе. Ухудшение погоды повлияло на ситуацию на Варшавском, Каширском шоссе, Севастопольском шоссе. С ночи 14 ноября в Москве идут сильные осадки, ГИБДД фиксируют небольшие ДТП. Спасатели объявили о гололедице на дорогах, пишет РИАМО.