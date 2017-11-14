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Автомобилисты стоят в семибалльных пробках из-за снега в Москве
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    Автомобилисты стоят в семибалльных пробках из-за снега в Москве

    11:20  14 Ноября 2017
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    Автомобилисты стоят в семибалльных пробках из-за снега в Москве

    Москва, 14 ноября. В столице России снегопад значительно осложнил движение транспорта и привел к 7-балльным  пробкам на дорогах, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». Эксперты полагают, что ситуация в ближайшие часы будет ухудшаться. 

    Загруженность московских трасс оценивается в 7 баллов. Автомобили стоят в пробках на некоторых участках внутренней и внешней стороны МКАД, передает «Подмосковье 360». Пробки отмечаются на Ленинградском и Ярославском шоссе. Ухудшение погоды повлияло на ситуацию на Варшавском, Каширском шоссе, Севастопольском шоссе. С ночи 14 ноября в Москве идут сильные осадки, ГИБДД фиксируют небольшие ДТП. Спасатели объявили о гололедице на дорогах, пишет РИАМО. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #снег
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