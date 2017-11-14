Полиция раскрыла ячейку экстремистов в Москве

Москва, 14 ноября. Московские правоохранители раскрыли ячейку экстремистов, состоящую из пяти человек, которые пытались распространять идеи запрещенного в России Международного религиозного объединения «Таблиги Джамаат».

Как стало известно, ячейка была создана не позднее апреля 2017 года. Пятеро пока неустановленных участников проповедовали идеологию джихадистов ваххабитского салафитского толка и придерживались радикальных исламистских взглядов.

С апреля по июнь участники ячейки снимали квартиру в Москве, в которой собирали других сторонников и объясняли им учение «Таблиги Джамаат».

В настоящее время экстремисты разыскиваются полицией, передает телеканал «360».

Напомним, 3 ноября сотрудники ФСБ задержали в Москве членов местной ячейки движения «Артподготовка», которые готовили поджоги административных зданий 4-5 ноября.