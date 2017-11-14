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Московский метрополитен работает в усиленном режиме из-за снегопада
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    Московский метрополитен работает в усиленном режиме из-за снегопада

    9:47  14 Ноября 2017
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    Московский метрополитен работает в усиленном режиме из-за снегопада

    Москва, 14 ноября. Из-за ухудшения погодных условий в Москве службы столичного метрополитена были вынуждены перейти на усиленный режим работы. В условиях снегопада уборка вестибюлей и лестничных сходов будет производится чаще.

    Как рассказали в пресс-службе метрополитена, сейчас поезда следуют согласно графику по всем линиям, в то время как все службы подземки перешли на усиленный режим работы.

    Утром во вторник в некоторых районах Москвы хлопьями валит мокрый снег вперемешку с дождем, на дорогах и тротуарах образовалась слякоть. Снег с дождем выпадают около станций метро «Полежаевская» и «Крылатское». 

    Прохожие прячутся от снега с дождем под зонтиками, на дорогах образовалась снежная каша, передает РИАМО.

    Напомним, ранее московский метрополитен сообщил о полной готовности к зиме.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #метро #снег
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