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Почти 38 тыс. школьников Москвы получили многофункциональные электронные браслеты
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    Почти 38 тыс. школьников Москвы получили многофункциональные электронные браслеты

    9:04  14 Ноября 2017
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    Почти 38 тыс. школьников Москвы получили многофункциональные электронные браслеты

    Москва, 14 ноября. Электронными браслетами «Москвенок» пользуются почти 38 тысяч школьников столицы.

    Как сообщает «Вечерняя Москва», с сентября прошлого года было выдано и приобретено в индивидуальном порядке около 38 тысяч электронных браслетов, являющихся аналогом сервисных электронных карт «Москвенок». И карты, и браслеты применяются в образовательных учреждениях, где внедрена система «Проход и питание», и позволяют покупать еду в столовой или буфете, а также обеспечивают доступ в здание школы.

    Браслеты можно получить в школе или приобрести самостоятельно. Производитель предлагает на выбор браслеты 11 цветов, но наиболее популярны у школьников гаджеты зеленого, синего и красного цветов. Браслеты изготавливаются из гипоаллергенного материала. Каждое устройство украшает нарисованная сова.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #школьник #школа
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