Почти 38 тыс. школьников Москвы получили многофункциональные электронные браслеты

Москва, 14 ноября. Электронными браслетами «Москвенок» пользуются почти 38 тысяч школьников столицы.

Как сообщает «Вечерняя Москва», с сентября прошлого года было выдано и приобретено в индивидуальном порядке около 38 тысяч электронных браслетов, являющихся аналогом сервисных электронных карт «Москвенок». И карты, и браслеты применяются в образовательных учреждениях, где внедрена система «Проход и питание», и позволяют покупать еду в столовой или буфете, а также обеспечивают доступ в здание школы.

Браслеты можно получить в школе или приобрести самостоятельно. Производитель предлагает на выбор браслеты 11 цветов, но наиболее популярны у школьников гаджеты зеленого, синего и красного цветов. Браслеты изготавливаются из гипоаллергенного материала. Каждое устройство украшает нарисованная сова.