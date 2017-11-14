МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и дожде в ближайшие часы

Москва, 14 ноября. Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве сообщила, что в ближайшие часы в российской столице ожидаются мокрый снег, дождь и гололед.

Сообщается, что по данным ФГБУ «Центральное УГМС», в ночь на вторник в Москве и Московской области местами пройдут дождь, снег и мокрый снег.

Ситуация сохранится до 11:00 утра 14 ноября.

Отмечается, что во время выпадения осадков произойдет ухудшение видимости до 500-1000 метров. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах и слабый гололед.

Ведомство призвало автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными.