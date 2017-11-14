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Новости Сирии
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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и дожде в ближайшие часы
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    МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и дожде в ближайшие часы

    2:40  14 Ноября 2017
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    МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и дожде в ближайшие часы

    Москва, 14 ноября. Пресс-служба ГУ МЧС России по Москве сообщила, что в ближайшие часы в российской столице ожидаются мокрый снег, дождь и гололед.

    Сообщается, что по данным ФГБУ «Центральное УГМС», в ночь на вторник в Москве и Московской области местами пройдут дождь, снег и мокрый снег.

    Ситуация сохранится до 11:00 утра 14 ноября.

    Отмечается, что во время выпадения осадков произойдет ухудшение видимости до 500-1000 метров. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах и слабый гололед.

    Ведомство призвало автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными.

    Автор: Ирина Новикова
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    #москва #мчс россии #мокрый снег
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