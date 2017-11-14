Более 3 млн. жителей Подмосковья получили прививку от гриппа

Москва, 13 ноября. В Московской области была завершена программа по вакцинации детей и взрослых против гриппа. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, план по вакцинации населения в этом году был выполнен полностью.

Отмечается, что против гриппа были привиты 42,1% жителя Подмосковья. Всего вакцину получили 3 миллиона человек, в том числе – 871 тысяча детей.

«В Подмосковье проведена вакцинация как взрослого, так и детского населения. Данное мероприятие направленно на предупреждение заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями», – приводит телеканал «360» слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Главной задачей вакцинации, как объяснили в министерстве, является профилактика гриппа, а также связанных с ним осложнений.