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Общество
Более 3 млн. жителей Подмосковья получили прививку от гриппа
Общество
Более 3 млн. жителей Подмосковья получили прививку от гриппа
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    Более 3 млн. жителей Подмосковья получили прививку от гриппа

    1:53  14 Ноября 2017
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    Более 3 млн. жителей Подмосковья получили прививку от гриппа

    Москва, 13 ноября. В Московской области была завершена программа по вакцинации детей и взрослых против гриппа. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья, план по вакцинации населения в этом году был выполнен полностью.

    Отмечается, что против гриппа были привиты 42,1% жителя Подмосковья. Всего вакцину получили 3 миллиона человек, в том числе – 871 тысяча детей.

    «В Подмосковье проведена вакцинация как взрослого, так и детского населения. Данное мероприятие направленно на предупреждение заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями», – приводит телеканал «360» слова министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.   

    Главной задачей вакцинации, как объяснили в министерстве, является профилактика гриппа, а также связанных с ним осложнений.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #москва #подмосковье #грипп #вакцина
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