Тела матери и ребенка найдены в московской квартире
Москва, 13 ноября. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 44-летней женщины и ее четырехлетнего сына в Москве. Их тела были найдены в квартире жилого дома по улице Подольских курсантов.
«Предварительно установлено, что женщина нанесла своему сыну несколько колото-резаных ранений, от которых последний скончался», — сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.
Тело самой матери было обнаружено неподалеку. На месте преступления следователи нашли предсмертную записку женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка».
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