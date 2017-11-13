Тела матери и ребенка найдены в московской квартире

Москва, 13 ноября. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 44-летней женщины и ее четырехлетнего сына в Москве. Их тела были найдены в квартире жилого дома по улице Подольских курсантов.

«Предварительно установлено, что женщина нанесла своему сыну несколько колото-резаных ранений, от которых последний скончался», — сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Тело самой матери было обнаружено неподалеку. На месте преступления следователи нашли предсмертную записку женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка».