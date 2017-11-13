Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи затянулись на 4 часа
Происшествия
Тела матери и ребенка найдены в московской квартире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тела матери и ребенка найдены в московской квартире

    20:33  13 Ноября 2017
    111

    Тела матери и ребенка найдены в московской квартире

    Москва, 13 ноября. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 44-летней женщины и ее четырехлетнего сына в Москве. Их тела были найдены в квартире жилого дома по улице Подольских курсантов.

    «Предварительно установлено, что женщина нанесла своему сыну несколько колото-резаных ранений, от которых последний скончался», — сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Москве.

    Тела матери и ребенка найдены в московской квартире

    Тело самой матери было обнаружено неподалеку. На месте преступления следователи нашли предсмертную записку женщины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего ребенка».

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #мать #ребенок #смерть #дело
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        704
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        1907
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        900
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        1148