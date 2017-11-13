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Стало известно, что построят на месте Ховринской больницы в Москве
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    Стало известно, что построят на месте Ховринской больницы в Москве

    19:18  13 Ноября 2017
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    Стало известно, что построят на месте Ховринской больницы в Москве

    Москва, 13 ноября. В Москве на месте бывшей Ховринской больницы планируется построить 200 тыс. кв. метров жилья в рамках программы реновации. Как рассказали в понедельник в пресс-службе департамента строительства Москвы, демонтаж конструкций больницы планируется осуществить до конца текущего года.

    «На месте бывшей Ховринской больницы планируется построить 200 тыс. кв. метров жилья в рамках реновации, — сказал журналистам сотрудник пресс-службы. — Сам демонтаж здания начнется уже до конца этого года».

    По словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарева, власти Москвы намерены до конца года приступить к сносу Ховринской больницы.

    О решении снести недострой столичная мэрия объявила в декабре 2016 года.

    Напомним, ранее власти российской столицы одобрили свыше 15 дополнительных стартовых площадок по программе реновации.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #реновация #ховринская больница
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