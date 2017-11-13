Москвичам бесплатно покажут лучшие фильмы Рязанова

Москва, 13 ноября. Жители и гости Москвы 17-19 октября смогут бесплатно посмотреть лучшие ленты Эльдара Рязанова. Спецпоказ, организованный городскими властями, приурочен к 90-летию со дня рождения культового советского режиссера.

Вниманию зрителей будет предложено 15 картин, включая «Иронию судьбы», «Служебный роман» и «Гараж». Все фильмы будут демонстрироваться в сети кинотеатров «Москино» столичного департамента культуры, пишет «Вечерняя Москва».

Ретроспективу открывает лента «Человек ниоткуда», которую можно будет посмотреть 17 ноября в 13:00. В тот же день в «Молодежном» покажут «Берегись автомобиля» (15:00). 18 ноября в «Сатурне» можно будет посмотреть «Жестокий романс» (14:00), а 19 ноября кинотеатр «Молодежный» устроит показ «Служебного романа» (15:00). Подробнее с расписанием сеансов можно будет ознакомиться на сайте мэра и правительства Москвы.

Напомним, что Рязанов является одним из самых известных советских режиссеров. Он скончался в Москве в ночь на 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни.