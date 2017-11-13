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Житель Чертаново с зонтом и гантелью напал на полицейских
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    Житель Чертаново с зонтом и гантелью напал на полицейских

    12:54  13 Ноября 2017
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    Житель Чертаново с зонтом и гантелью напал на полицейских

    Москва, 13 ноября. Московским полицейским пришлось защищаться от мужчины, вооруженного гантелью и зонтиком. Инцидент произошел в московском районе Чертаново.

    Двое сотрудников полиции преследовали подозреваемого в краже местного жителя. Тот сначала попытался скрыться от них, однако потом перешел в нападение — когда первый из полицейских приблизился к нему, мужчина достал из сумки гантель и метнул в лицо одного из правоохранителей. Тому удалось увернуться.

    Второй полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, однако это не остановило разъяренного жителя Чертаново, сообщает телеканал «Подмосковье 360°» — тот принялся избивать водителя патрульной машины зонтиком. С трудом полицейским все-таки удалось задержать мужчину.

    Житель Чертаново с зонтом и гантелью напал на полицейских

    Как оказалось, 47-летний житель Чертаново стоит на учете в психоневрологическом диспансере. В полиции проводится проверка в связи с инцидентом.

    Автор: Валентин Меликов
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