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Политика
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Происшествия
Две иномарки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы
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    Две иномарки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

    11:57  13 Ноября 2017
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    Две иномарки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

    Москва, 13 ноября. Маленький ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Одинцовском районе Московской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного МВД. 

    Согласно данным ведомства, смертельное ДТП случилось в понедельник возле населенного пункта Назарьево. В результате столкновения автомобилей Nissan и SsangYong погиб семилетний мальчик.

    Две иномарки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

    Два человека были госпитализированы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    В настоящее время о причинах ДТП не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали произошедшего. 

    Напомним, ранее страшное ДТП с участием легковой машины произошло в Подмосковье. 

    Автор: Дана Балан
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    #москва #дтп #подмосковье
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