Две иномарки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы

Москва, 13 ноября. Маленький ребенок погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей в Одинцовском районе Московской области. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба областного МВД.

Согласно данным ведомства, смертельное ДТП случилось в понедельник возле населенного пункта Назарьево. В результате столкновения автомобилей Nissan и SsangYong погиб семилетний мальчик.

Два человека были госпитализированы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время о причинах ДТП не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали произошедшего.

Напомним, ранее страшное ДТП с участием легковой машины произошло в Подмосковье.