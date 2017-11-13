Глава Подмосковья назвал срокоткрытия Центральной кольцевой дороги

Москва, 13 ноября. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ближайшие два года в Подмосковье завершится строительство Центральной кольцевой дороги.

Отметим, что 10 ноября было открыто движение по пятому пусковому участку комплекса Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в обход Звенигорода. Протяженность участка составила 3,6 км.

«Это первая ласточка, так называемый Звенигородский ход. Мы открываем его первым и в 2018 - 2019 годах ЦКАД должен быть построен. Это большой проект, который был анонсирован нашим президентом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге», — заявил Воробьев в эфире «Вести Москва».

По его словам, это 330 км «важной дороги», которая существенно разгрузит МКАД, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Губернатор также подчеркнул, что в Подмосковье по президентской программе строятся путепроводы, призванные улучшить транспортное сообщение.

В данный момент сдано уже 19 объектов.