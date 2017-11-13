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Политика
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Общество
Глава Подмосковья назвал срокоткрытия Центральной кольцевой дороги
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    Глава Подмосковья назвал срокоткрытия Центральной кольцевой дороги

    11:56  13 Ноября 2017
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    Глава Подмосковья назвал дату открытия Центральной кольцевой дороги

    Москва, 13 ноября. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ближайшие два года в Подмосковье завершится строительство Центральной кольцевой дороги.

    Отметим, что 10 ноября было открыто движение по пятому пусковому участку комплекса Центральной кольцевой дороги (ЦКАД) в обход Звенигорода. Протяженность участка составила 3,6 км.

    «Это первая ласточка, так называемый Звенигородский ход. Мы открываем его первым и в 2018 - 2019 годах ЦКАД должен быть построен. Это большой проект, который был анонсирован нашим президентом на экономическом форуме в Санкт-Петербурге», — заявил Воробьев в эфире «Вести Москва».

    По его словам, это 330 км «важной дороги», которая существенно разгрузит МКАД, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Губернатор также подчеркнул, что в Подмосковье по президентской программе строятся путепроводы, призванные улучшить транспортное сообщение.

    В данный момент сдано уже 19 объектов.

    Автор: Дима Оленин
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    #подмосковье #цкад
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