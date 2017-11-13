Полицейские нашли три килограмма героина у мигрантов в Подмосковье

Москва, 13 ноября. В Раменском районе Московской области полиция обнаружила три килограмма героина у приезжих из Средней Азии. Еще больше героина было обнаружено у них по месту жительства.

Наркоторговцы были выявлены в поселке Комбината Стройматериалов в Подмосковье. Подозреваемых в наркоторговле мужчин задержали на улице Заводской. В ходе досмотра у них было обнаружено 150 свертков с героином.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», отправившись по месту жительства задержанных, полицейские обнаружили и изъяли еще 672 свертка с опасным наркотиком. Общий вес изъятого героина составил 3 килограмма.

В настоящее время трое подозреваемых в наркоторговле уроженцев Средней Азии в возрасте от 24 до 27 лет помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюремного заключения.