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Полицейские нашли три килограмма героина у мигрантов в Подмосковье
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    Полицейские нашли три килограмма героина у мигрантов в Подмосковье

    11:29  13 Ноября 2017
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    Полицейские нашли три килограмма героина у мигрантов в Подмосковье

    Москва, 13 ноября. В Раменском районе Московской области полиция обнаружила три килограмма героина у приезжих из Средней Азии. Еще больше героина было обнаружено у них по месту жительства.

    Наркоторговцы были выявлены в поселке Комбината Стройматериалов в Подмосковье. Подозреваемых в наркоторговле мужчин задержали на улице Заводской. В ходе досмотра у них было обнаружено 150 свертков с героином.

    Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», отправившись по месту жительства задержанных, полицейские обнаружили и изъяли еще 672 свертка с опасным наркотиком. Общий вес изъятого героина составил 3 килограмма.

    В настоящее время трое подозреваемых в наркоторговле уроженцев Средней Азии в возрасте от 24 до 27 лет помещены под стражу, им грозит до 20 лет тюремного заключения.

    Автор: Валентин Меликов
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