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Политика
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Общество
Подземные паркинги появятся во всех кварталах реновации в Москве
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    Подземные паркинги появятся во всех кварталах реновации в Москве

    11:06  13 Ноября 2017
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    Подземные паркинги появятся во всех кварталах реновации в Москве

    Москва, 13 ноября. В домах, построенных по программе реновации, будут созданы подземные паркинги. Кроме того, появятся автомобильные стоянки на прилегающей территории, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

    «Мы приняли непростое решение о строительстве подземных паркингов под домами, возводимыми в рамках программы реновации. Это ведет к увеличению стоимости строительства, но позволит обеспечить жителей парковочными местами», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в интервью журналу «Эксперт».

    По его словам, подземные паркинги будут возводиться на одном уровне. На свободных участках кварталов будут построены наземные паркинги.

    Хуснуллин пообещал, что машины будут стоять на отведенных для паркинга местах, а не на газонах, дорожках и проездах.

    Как отмечает РИАМО, программа реновации жилья в Москве была принята 1 августа 2017 года. Всего реновация коснется 5177 зданий, в которых проживает около 1 млн москвичей.

    Автор: Дима Оленин
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    #москва #парковка #авто #реновация
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