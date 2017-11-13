Почти 600 детенышей родились в московском зоопарке в 2017 году

Москва, 13 ноября. Почти 600 детенышей родились в Московском зоопарке с начала текущего года, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

«В 2017 году в Московском зоопарке появились на свет почти 600 детенышей, — цитирует источники РИАМО. — Самое большое прибавление произошло у представителей класса млекопитающих (285 детенышей) и у птиц (157 птенцов). У рептилий появился 91 детеныш, а у амфибий — 58».

Подчеркивается, что это количество не является рекордным, однако, как констатировали представители зоопарка, именно в 2017 году многие бездетные пары среди жителей зоопарка стали родителями, пишет «Вечерняя Москва».

В частности, впервые за восемь лет родились котята европейские рыси. Кроме того, впервые за 20 лет в зоопарке на свет появился птенец кафрского рогатого ворона.