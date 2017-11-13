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Почти 600 детенышей родились в московском зоопарке в 2017 году
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    Почти 600 детенышей родились в московском зоопарке в 2017 году

    10:59  13 Ноября 2017
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    Почти 600 детенышей родились в московском зоопарке в 2017 году

    Москва, 13 ноября. Почти 600 детенышей родились в Московском зоопарке с начала текущего года, сообщили в пресс-службе мэра столицы.

    «В 2017 году в Московском зоопарке появились на свет почти 600 детенышей, — цитирует источники РИАМО. — Самое большое прибавление произошло у представителей класса млекопитающих (285 детенышей) и у птиц (157 птенцов). У рептилий появился 91 детеныш, а у амфибий — 58».

    Подчеркивается, что это количество не является рекордным, однако, как констатировали представители зоопарка, именно в 2017 году многие бездетные пары среди жителей зоопарка стали родителями, пишет «Вечерняя Москва».

    В частности, впервые за восемь лет родились котята европейские рыси. Кроме того, впервые за 20 лет в зоопарке на свет появился птенец кафрского рогатого ворона.

    Почти 600 детенышей родились в московском зоопарке в 2017 году

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #москва #2017 #зоопарк #рысь #ворон #детеныши
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