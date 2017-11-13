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Происшествия
Труп мигранта после избиения обнаружили в петербургской коммуналке
Общество
МЧС предупредило москвичей о густом тумане 13 ноября
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    МЧС предупредило москвичей о густом тумане 13 ноября

    8:46  13 Ноября 2017
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    МЧС предупредило москвичей о густом тумане 13 ноября

    Москва, 13 ноября. Туман с видимостью 200-500 метров надвигается в некоторые районы столицы и Московской области в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве и Подмосковью. 

    Согласно данным ведомства, в течение ближайших часов в Московском регионе ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. В ведомстве предупредили об ухудшении видимости, а также заторах на дорогах и вероятности увеличения количества аварий.

    МЧС предупредило москвичей о густом тумане 13 ноября

    МЧС советует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию. 

    Ранее сообщалось, что петербургский художник выступил с предложением рифмовать сообщения МЧС о погоде.

    Автор: Дана Балан
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    #москва #мчс #подмосковье #туман
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