МЧС предупредило москвичей о густом тумане 13 ноября

Москва, 13 ноября. Туман с видимостью 200-500 метров надвигается в некоторые районы столицы и Московской области в понедельник, 13 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС по Москве и Подмосковью.

Согласно данным ведомства, в течение ближайших часов в Московском регионе ожидается густой туман с видимостью 200-500 метров. В ведомстве предупредили об ухудшении видимости, а также заторах на дорогах и вероятности увеличения количества аварий.

МЧС советует автомобилистам соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее сообщалось, что петербургский художник выступил с предложением рифмовать сообщения МЧС о погоде.