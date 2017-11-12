Девять человек спасли из горящей квартиры на северо-востоке Москвы

Москва, 12 ноября. В воскресенье вечером пожарные спасли девять человек из загоревшейся двухкомнатной квартиры на Лазоревом проезде в Москве. Один из спасенных – ребенок.

Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах Москвы. По его словам, пожар произошел в квартире на седьмом этаже, он начался из-за возгорания личных вещей и мебели жильцов.

К 18 часам вечера пожар удалось ликвидировать. О пострадавших не сообщается.