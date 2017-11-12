Из-под земли достали: прохожие спасли женщину, провалившуюся в колодец в Москве

Москва, 12 ноября. Прохожие спасли женщину, провалившуюся в открытый колодец на юге Москвы. Инцидент произошел в воскресенье днем на Донской улице.

Колодец, куда угодила москвичка, расположен неподалеку от храма Ризоположения. Обстоятельства, при которых женщина упала в него, пока неизвестны, уточняет РЕН ТВ.

На помощь пострадавшей пришли очевидцы ЧП. Они достали ее наружу и обратились за помощью в МЧС. Прибывшие спасатели оказали ей медицинскую помощь.