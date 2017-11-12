Внедорожник опрокинул маршрутку в Москве, есть пострадавшие

Москва, 12 ноября. Маршрутное такси с пассажирами перевернулось после столкновения с внедорожником Mercedes на западе Москвы. В результате пострадали девять человек. На место происшествия вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших.

Как сообщили представители УГИБДД по Москве, дорожная авария произошла на улице Обручева. Сейчас движение в районе ДТП полностью перекрыто.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.