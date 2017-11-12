Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают
Происшествия
Внедорожник опрокинул маршрутку в Москве, есть пострадавшие
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Внедорожник опрокинул маршрутку в Москве, есть пострадавшие

    16:58  12 Ноября 2017
    103

    Внедорожник опрокинул маршрутку в Москве, есть пострадавшие

    Москва, 12 ноября. Маршрутное такси с пассажирами перевернулось после столкновения с внедорожником Mercedes на западе Москвы. В результате пострадали девять человек. На место происшествия вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших.

    Как сообщили представители УГИБДД по Москве, дорожная авария произошла на улице Обручева. Сейчас движение в районе ДТП полностью перекрыто.

    «По предварительным данным, в результате ДТП пострадали девять человек», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #дтп #маршрутка #внедорожник
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        Саакашвили: Мы должны утопить украинскую власть в болоте, которое они так оберегают

        18:13   12 Ноября 2017
        53
        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        Песков: Заявление Путина и Трампа по Сирии не нуждается в комментариях

        13:38   12 Ноября 2017
        1023
        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        Очередной бред: в Госдуме отреагировали на заявления Турчинова о миротворцах в Донбассе

        11:53   12 Ноября 2017
        1129
        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        Украли историю: офицеры НАТО переименовали мемориал Неизвестному солдату в Киеве

        10:41   12 Ноября 2017
        5294