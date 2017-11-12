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Гидрометцентр пообещал москвичам теплую депрессивную погоду
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    Гидрометцентр пообещал москвичам теплую депрессивную погоду

    16:37  12 Ноября 2017
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    Гидрометцентр пообещал москвичам теплую депрессивную погоду

    Москва, 12 ноября. Метеорологи обещают теплую, но пасмурную погоду с небольшими осадками в столичном регионе на следующей неделе.

    В понедельник ожидается до 5 тепла и небольшой дождь, скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Во вторник температура воздуха поднимется на одно деление термометра, но при этом в столице пройдет дождь со снегом.

    В среду Гидрометцентр также прогнозирует небольшие осадки и плюс 2-4 тепла. В четверг показания термометра будут колебаться от 0 до 5. Небольшой минус ожидается только в конце недели. В пятницу и субботу похолодает до -2, местами пройдет небольшой снег.

    Температура ниже нуля и осадки также ожидаются в воскресенье. Атмосферное давление на предстоящей неделе составит от 750 до 754 миллиметров ртутного столба. Несмотря на похолодания, стабильного снежного покрова жителям столицы ждать раньше конца ноября не стоит.

    Автор: Алексей Громов
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    #погода #снег #дождь
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