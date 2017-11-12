Гидрометцентр пообещал москвичам теплую депрессивную погоду

Москва, 12 ноября. Метеорологи обещают теплую, но пасмурную погоду с небольшими осадками в столичном регионе на следующей неделе.

В понедельник ожидается до 5 тепла и небольшой дождь, скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Во вторник температура воздуха поднимется на одно деление термометра, но при этом в столице пройдет дождь со снегом.

В среду Гидрометцентр также прогнозирует небольшие осадки и плюс 2-4 тепла. В четверг показания термометра будут колебаться от 0 до 5. Небольшой минус ожидается только в конце недели. В пятницу и субботу похолодает до -2, местами пройдет небольшой снег.

Температура ниже нуля и осадки также ожидаются в воскресенье. Атмосферное давление на предстоящей неделе составит от 750 до 754 миллиметров ртутного столба. Несмотря на похолодания, стабильного снежного покрова жителям столицы ждать раньше конца ноября не стоит.