Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой

Москва, 12 ноября. Московские полицейские проводят проверку по факту избиения пенсионером собственной дочери сковородой. Инцидент произошел в пятницу утром в многоэтажном доме по улице Корнейчука.

40-летняя москвичка обратилась в полицию с сообщением о том, что пожилой отец несколько раз ударил ее сковородой по голове, угрожая убить. После внезапно вспыхнувшего конфликта 68-летний мужчина схватил дочь за волосы, а потом начал избивать сковородой. Причины ссоры не уточняются, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По факту заявления проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.