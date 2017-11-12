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Происшествия
Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой
Происшествия
Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой
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    Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой

    13:47  12 Ноября 2017
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    Московский пенсионер избил взрослую дочь сковородкой

    Москва, 12 ноября. Московские полицейские проводят проверку по факту избиения пенсионером собственной дочери сковородой. Инцидент произошел в пятницу утром в многоэтажном доме по улице Корнейчука.

    40-летняя москвичка обратилась в полицию с сообщением о том, что пожилой отец несколько раз ударил ее сковородой по голове, угрожая убить. После внезапно вспыхнувшего конфликта 68-летний мужчина схватил дочь за волосы, а потом начал избивать сковородой. Причины ссоры не уточняются, сообщает канал «Подмосковье 360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По факту заявления проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

    Автор: Алексей Громов
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    #пенсионер #избиение #сковорода
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