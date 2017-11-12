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Происшествия
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Происшествия
Кухонная плита убила пенсионерку из Москвы
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    Кухонная плита убила пенсионерку из Москвы

    12:28  12 Ноября 2017
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    Кухонная плита убила пенсионерку из Москвы

    Москва, 12 ноября. Кухонная плита стала причиной гибели пожилой женщины из Москвы. В результате взрыва газа пенсионерка получила тяжелые ожоги верхней части тела.

    Трагическое происшествие случилось еще во вторник, 7 ноября, в квартире одного из домов на Ярославском шоссе в Москве. Бригада скорой помощи оказала помощь пенсионерке и своевременно доставила пострадавшую в НИИ имени Склифосовского.

    Пенсионерка получила ожоги второй и третьей степени 40% тела, у нее серьезно пострадали лицо, голова, плечи, шея, а также руки  — предплечья и кисти. Кроме того, у женщины был сильный ожоговый шок, сообщает телеканал «Подмосковье 360°».

    Кухонная плита убила пенсионерку из Москвы

    Врачи боролись за жизнь женщины на протяжении четырех дней, однако спасти пенсионерку не удалось. Утром в субботу пенсионерка скончалась в ожоговом центре.

    Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели пенсионерки при взрыве или неисправности газовой плиты.

    Автор: Валентин Меликов
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