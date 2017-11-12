Екатеринбуржец устроил резню в московском магазине

Москва, 12 ноября. Полиция города Москвы задержала уроженца Екатеринбурга, напавшего с ножом на местного жителя.

Как сообщает пресс-служба главка МВД, преступление произошло в субботу, 11 ноября, в вечернее время суток в магазине на юго-востоке Москвы, 44-летний екатеринбуржец набросился с ножом на 39-летнего мужчину из-за разгоревшегося конфликта и нанес ему несколько ударов в живот.

Пострадавшего работники скорой помощи незамедлительно доставили в медицинское учреждение. Сотрудники охраны правопорядка задержали уральца. В настоящий момент возбуждено уголовное дело в отношении гражданина из Екатеринбурга по статье «Умышленное нанесение тяжелых телесный повреждений».