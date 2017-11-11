Четыре человека ранены в результате массовой драки на юге Москвы

Москва, 11 ноября. Четыре человека получили ножевые ранения в результате массовой драки с участием приезжих из среднеазиатских республик в московском районе Бирюлево. Пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Инцидент произошел в Булатниковском переулке и был зафиксирован камерами наружного видеонаблюдения. По словам очевидцев, несколько человек нанесли пострадавшим ножевые ранения, после чего покинули место преступления, сообщает канал «Подмосковье 360».

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оказали первую помощь раненым. Один из них мог скончаться от потери крови, если бы полицейские приехали позже. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, троих нападавших удалось задержать в городе Жигулевск Самарской области. Молодые люди в возрасте от 22 до 25 лет ехали по направлению к российской границе.

Причины конфликта не сообщаются. Один из задержанных уточнил, что во время драки использовались ножи и биты, пишет агентство «Ридус».

В настоящее время трое задержанных заключены под стражу. В их отношении возбуждено уголовное дело.