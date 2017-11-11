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Собянин рассказал о первом тротуаре, который он починил
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    Собянин рассказал о первом тротуаре, который он починил

    4:53  11 Ноября 2017  /обновлено: 5:21  11 Ноября 2017
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    Собянин рассказал о первом тротуаре, который он починил

    Москва, 11 ноября. Свой первый тротуар будущий мэр Москвы Сергей Собянин отремонтировал будучи, школьником в родном селе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом со ссылкой на статью на персональном сайте столичного градоначальника сообщает телеканал «360».

    Первый опыт благоустройства Сергей Собянин получил, закончив восьмой класс и поучаствовав в ремонте деревянной мостовой. Дорога в школу в родном селе Сергея Собянина Березово Березовского района ХМАО занимала 40 минут. Идти школьникам приходилось по дощатой мостовой. С годами настил прогнил, и ходьба по нему будущему мэру «удовольствие не доставляла».

    О возможности поучаствовать в ремонте тротуара Собянин узнал в летние каникулы после восьмого класса. В течение месяца он занимался благоустройством, и результат его порадовал.

    «Когда после этого я ходил по новеньким чистым доскам среди непролазной березовской грязи, то, наверное, испытывал гордость. По крайней мере, это был мой первый опыт благоустройства», — поделился воспоминаниями столичный градоначальник.

    Автор: Алексей Громов
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    #москва #собянин #благоустройство #тротуар
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