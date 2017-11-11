Собянин рассказал о первом тротуаре, который он починил

Москва, 11 ноября. Свой первый тротуар будущий мэр Москвы Сергей Собянин отремонтировал будучи, школьником в родном селе в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом со ссылкой на статью на персональном сайте столичного градоначальника сообщает телеканал «360».

Первый опыт благоустройства Сергей Собянин получил, закончив восьмой класс и поучаствовав в ремонте деревянной мостовой. Дорога в школу в родном селе Сергея Собянина Березово Березовского района ХМАО занимала 40 минут. Идти школьникам приходилось по дощатой мостовой. С годами настил прогнил, и ходьба по нему будущему мэру «удовольствие не доставляла».

О возможности поучаствовать в ремонте тротуара Собянин узнал в летние каникулы после восьмого класса. В течение месяца он занимался благоустройством, и результат его порадовал.