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Россия
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Общество
Подмосковных бабушек обвинили в порче машин при пособничестве воробьев
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    Подмосковных бабушек обвинили в порче машин при пособничестве воробьев

    21:13  10 Ноября 2017
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    Подмосковных бабушек обвинили в порче машин при пособничестве воробьев

    Москва, 10 ноября. Жители подмосковного города Клин жалуются на пенсионерок, решивших бороться с водителями, неправильно паркующими свои автомобили во дворах, при помощи воробьев.

    Как сообщают очевидцы в соцсетях, пожилые женщины раскидывают семечками на автомобили у подъездов на улице Карла Маркса в Клину, чтобы голуби как следует «пометили» цель. 

    Местные жители рассказали, что пострадал не один автомобиль. Хотя парковаться около дома они и имеют право.

    Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», старушки для своих целей используют якобы не только семечки, но и хлеб, а также пузырьки с йодом. Местные жители подумывают установить на домах видеокамеры, чтобы пресечь проделки пенсионерок.

    Подмосковных бабушек обвинили в порче машин при пособничестве воробьев

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #подмосковье #автомобили #клин
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