Подмосковных бабушек обвинили в порче машин при пособничестве воробьев

Москва, 10 ноября. Жители подмосковного города Клин жалуются на пенсионерок, решивших бороться с водителями, неправильно паркующими свои автомобили во дворах, при помощи воробьев.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пожилые женщины раскидывают семечками на автомобили у подъездов на улице Карла Маркса в Клину, чтобы голуби как следует «пометили» цель.

Местные жители рассказали, что пострадал не один автомобиль. Хотя парковаться около дома они и имеют право.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», старушки для своих целей используют якобы не только семечки, но и хлеб, а также пузырьки с йодом. Местные жители подумывают установить на домах видеокамеры, чтобы пресечь проделки пенсионерок.